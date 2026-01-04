The Sunday Times.
През нощта на 3 януари британските и френските военновъздушни сили проведоха съвместна операция за удари по обект в Сирия, където се смята, че се намира подземен склад за оръжие на ИДИЛ, съобщи британското Министерство на отбраната.
Западни изтребители редовно патрулират региона, за да предотвратят скрито струпване на оръжия от ИДИЛ, която контролираше части от Сирия до 2019 г.
Разузнаването на Великобритания е открило подозрителен подземен обект в планините северно от Палмира, който прилича на склад за оръжия и взривни вещества.
"Нашият самолет използва управляеми бомби Paveway IV, за да удари редица тунели, осигуряващи достъп до обекта... Първоначалните данни показват, че целта е била успешно поразена“, се казва в изявлението.
Министерството подчерта, че в околността, където е предполагаемото скривалище на ИДИЛ няма цивилни сгради. След атаката самолетите на военновъздушните сили на Франция и Великобритания са се върнали без инциденти.
Изтребители Typhoon FGR4 са били използвани в операцията, подкрепени от самолет-цистерна Voyager.
Припомняме, че в края на декември президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви американски удари срещу ИДИЛ в Нигерия, а Турция съобщи за стотици арести на заподозрени членове на ИДИЛ.
Великобритания и Франция удариха предполагаем склад за оръжие на ИДИЛ в Сирия
©
Още по темата
/
Проф. Симеон Евстатиев: Близкият изток е един от най-стратегическите за американските интереси регион
24.11
Желязков: България призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници на Хамас
23.09
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
21.09
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
08.09
Проф. Чуков: Двата конфликта – войната в Украйна и този в Близкия изток, са като буталата на мотора на една кола
25.08
Доц. Валентин Вацев: Приключилият на този етап Ирано-израелски конфликт ще има развитие най-много след 6 месеца
30.06
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.