Службата за прилагане на финансови санкции (OFSI) към Министерството на финансите на Великобритания издаде временен лиценз, който позволява на компании да продължат отношенията си с "Лукойл Интернешънъл", базирано в Русия дъщерно дружество на "Лукоил" в Австрия. Това бе съобщено на уебсайта на Министерството на финансите на Великобритания.Лицензът е валиден до 26 февруари. Транзакциите могат да се извършват при определени условия, включително замразяване на дължими средства към "Лукойл".припомня, че британските власти удължиха генералния лиценз и за още две български дъщерни дружества на руската компания. Лицензът вече е валиден за "Лукойл Авиейшън България“ и "Лукойл Бункер България“. Той е валиден до 14 февруари.