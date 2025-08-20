Обединеното кралство наложи ограничения на пет организации и три лица като част от антируските санкции, съобщи британското Министерство на финансите в изявление, предава агенцияСписъкът със санкции включва Киргизската капиталова банка на Централна Азия и нейния директор, киргизкия гражданин Кантемир Чалбаев, както и друг киргизки гражданин.В списъка със санкции е включен и руският гражданин Леонид Шумаков, когото Лондон нарича директор на "проекта A7A5“. През юни британският вестник Financial Times съобщи, че 9,3 милиарда долара за няколко месеца са преминали през обвързаната с рублата проект A7A5, пусната в Киргизстан.Санкции са наложени и на люксембургската компания Altair Holding и киргизките компании Tengricoin, Grinex и Old Vector.