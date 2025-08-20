ЗАРЕЖДАНЕ...
Великобритания наложи нови ограничения като част от санкциите срещу Русия
©
Списъкът със санкции включва Киргизската капиталова банка на Централна Азия и нейния директор, киргизкия гражданин Кантемир Чалбаев, както и друг киргизки гражданин.
В списъка със санкции е включен и руският гражданин Леонид Шумаков, когото Лондон нарича директор на "проекта A7A5“. През юни британският вестник Financial Times съобщи, че 9,3 милиарда долара за няколко месеца са преминали през обвързаната с рублата проект A7A5, пусната в Киргизстан.
Санкции са наложени и на люксембургската компания Altair Holding и киргизките компании Tengricoin, Grinex и Old Vector.
Още по темата
/
Две европейски държави обявявиха, че са готови да посрещнат Путин на своя територия за среща със Зеленски
15:38
Бивш външен министър: САЩ не може да е посредник за мира в Украйна, а страна по споразумението
18.08
Американски репортер, критикувал Зеленски, получи водка от руските си колеги след срещата в Аляска
18.08
Още от категорията
/
Момчил Дойчев: Путин не трябва да се моли за мир, а да бъде принуден да седне на масата за преговори
19.08
Анализатор: Срещата в Белия дом доказва, че Украйна е неотменим елемент от европейската сигурност
19.08
Анализ на Sky News: Срещата на Зеленски с Тръмп може да бъде много по-лоша от сблъсъка в Овалния кабинет
18.08
Румънският президент: Укрепването на Украйна означава укрепване на сигурността на Европа и нашия регион
17.08
Американски изтребители ескортираха самолета на Путин от Аляска до руското въздушно пространство
16.08
Журналист на Economist: В Аляска е постигнато предварително споразумение за спиране на въздушните удари
16.08
Червен килим, но без споразумение за Украйна: France24 направи основни изводи от срещата между Тръмп и Путин
16.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Изследване показва, че димът от горските пожари е по-опасен, отко...
21:23 / 19.08.2025
Белият дом: Срещата между Путин и Зеленски е "в ход"
21:24 / 19.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.