Грешката е станала в затвора Уондсуърт в южен Лондон на 29 октомври - само пет дни след нашумелото освобождаване по погрешка на сексуалния престъпник мигрант Хадуш Кебату от затвора Челмсфорд в Есекс.
Това се случва и два дни след като вицепремиерът и министър на правосъдието Дейвид Лами обяви засилени проверки при освобождаването на затворници.
Столичната полиция потвърди пред Sky News:
"Малко след 13:00 часа във вторник, 4 ноември, полицията беше информирана от затворническата служба, че затворник е бил погрешно освободен от затвора Уондсуърт в сряда, 29 октомври.
"Затворникът е 24-годишен алжирец.
"Служителите извършват спешно разследване в опит да го намерят и да го върнат в затвора.“
Според информация на Sky News затворникът е излежавал присъда за влизане с взлом с намерение за кражба, но преди това е бил обвинен за извършване на сексуални престъпления.
Все още не е ясно защо е минала почти седмица между погрешното му освобождаване от затвора в Уондсуърт и уведомяването на полицията, че престъпникът е на свобода.
Премиерът на страната Кийр Стармър не е бил наясно с инцидента до съобщението на полицията на Метрополитън, съобщиха от Даунинг стрийт в сряда.
Говорителят на премиера заяви пред репортери: "Метрополитън публикува изявление, мисля, че през последните няколко минути.“
Той каза, че "едно погрешно освобождаване е твърде много“ и случаят е "напълно неприемлив“.
Говорителят на премиера не можа да каже кога Лами е разбрал за грешката, след като отказа да отговори на няколко въпроса в Камарата на общините относно инцидента от Джеймс Картлидж, министърът на отбраната в сянка.
Лидерът на торите Кеми Баденох написа в X:
"Джеймс Картлидж помоли вицепремиера ПЕТ пъти да ни каже дали ОЩЕ ЕДИН сексуален престъпник мигрант е бил случайно освободен от затвора.
"Вместо да отговори, Лами загуби самообладание.
"Сега четем, че това се е случило отново и той е в неизвестност от седмица.
"Това е пълен хаос от страна на правителството.“
Лидерът на Reform UK Найджъл Фараж също коментира ситуацията в социалните мрежи :
"Още един опасен престъпник е на свобода благодарение на лейбъристите.
"Какъв пълен фарс.“
Броят на грешките от този тип се е увеличил напоследък, като между март 2024 г. и март 2025 г. са регистрирани 262 случая на освободени по погрешка затворници в Обединеното кралство.
След издирването на Кебату, Лами обеща "най-строгите проверки за освобождаване, които някога са били въведени“.
Той също така нареди независимо разследване на освобождаването на Кебату, което се ръководи от бившия заместник-комисар на столичната полиция Лин Оуенс.
Консерваторите определиха епизода с Кебату като "национален срам“.
