Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Министерството на отбраната на Великоритания (МО) разследва твърдения, че руски хакери са откраднали стотици военни документи, съдържащи чувствителна информация, и са ги публикували в тъмната мрежа, предава BBC

Британската медия The Mail on Sunday първи съобщи, че файловете в тъмната мрежа съдържат данни за осем бази на Кралските военновъздушни сили и Кралския флот, както и имена и имейли на служители на МО.

В изявление МО заяви, че "активно разследва твърденията, че информация, свързана с министерството, е била публикувана в тъмната мрежа". 

"За да защитим съдържанието на изтеклата информация, няма да коментираме повече подробности", се казва в изявлението.

Медията съобщава, че документите съдържат информация за редица чувствителни бази на Кралските военновъздушни сили (RAF) и ВМС, включително RAF Lakenheath в Съфолк, където са базирани изтребителите F-35 на американските военновъздушни сили.

Говорител на Dodd Group заяви: "Можем да потвърдим, че Dodd Group наскоро е претърпяла инцидент с един софтуер, при който неоторизирана трета страна е получила временен достъп до част от нашите вътрешни системи. Предприехме незабавни стъпки за овладяването на инцидента, бързо защитихме системите си и ангажирахме специализирана фирма за ИТ криминалистика, за да разследва случилото се", казва той. 

Хакерските атаки следват серия от нашумели нарушения на данните в Министерството на отбраната.

Миналата година личната информация на неизвестен брой действащи британски военни е била достъпна при значително нарушение на данните.