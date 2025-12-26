PAP.
Представители на местните власти обявиха, че в инцидента са участвали девет автомобила, в който е имало общо 16 души.
Петима души са ранени, включително три деца на възраст между 4 и 10 години.
Четири пожарни екипа и медицински спасители работят на мястото на инцидента.
Причината за инцидента може да е така нареченият "черен лед" – тънък, почти невидим слой замръзнала влага върху асфалта, който може да подведе дори най-опитните шофьори.
Полските служби, включително полицията, предупреждават за опасни условия по пътищата.
Полицията призовава за особено внимание по време на шофиране: ограничаване на скоростта, увеличаване на дистанцията от други превозни средства и избягване на резки маневри.
Заради инцидента пътят S8 в посока Варшава е блокиран. Затрудненията могат да продължат няколко часа.
Верижна катастрофа с 9 автомобила в Полша
