Жена, идентифицирана като Рене Никол Гуд, бе застреляна от агент на Имиграционната и митническа служба (ICE), което предизвика бурна реакция в обществото. Според властите, тя се е опитала да блъсне служителя с колата си, съобщи по-рано Associated Press.

Стрелбата е станала по време на рейд на ICE. Анализ на видеозаписи от интернет показва, че служителят на силите на реда е поискал от жената да отвори вратата на колата. След това колата бавно се е придвижила напред, а друг служител на CEI, стоящ пред колата, е извадил пистолет и е произвел два изстрела в посока на автомобила.

Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей призова ICE да "се махне от града“. Той нарече твърдението, че офицерът се е защитавал, "пълна глупост“.

"ФОКУС" припомня, че в края на моналата година 56-годишен български гражданин почина във федерален затвор в северната част на щата Мичиган,