Видео показва момента след смъртоносната стрелба в училище в Канада
На кадрите се вижда хеликоптер, който каца в средното училище в Тъмблър Ридж, докато хората напускат мястото през паркинга, като някои тичат с ръце във въздуха.
По-рано стана известно, че децата, които са били в училището по време на стрелбата, "отчаяно са се опитвали да се барикадират в класните си стаи“.
Те са слагали чинове и столове пред вратите, опитвайки се да не допуснат стрелеца в стаите.“
"ФОКУС" припомня, че най-малко 10 души са загинали и 25 ранени след стрелба в отдалечена част на Канада. По-рано бе съобщено, че стрелецът е намерен мъртъв. Полицията проверява за втори замесен в стрелбата.
