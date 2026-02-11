Сподели close
Някои медии сред, които Sky News и EuroNews, публикуваха видео следстрелбата в училището в Тъмблер Ридж, Канада.

На кадрите се вижда хеликоптер, който каца в средното училище в Тъмблър Ридж, докато хората напускат мястото през паркинга, като някои тичат с ръце във въздуха.

По-рано стана известно, че децата, които са били в училището по време на стрелбата, "отчаяно са се опитвали да се барикадират в класните си стаи“.

Те са слагали чинове и столове пред вратите, опитвайки се да не допуснат стрелеца в стаите.“

"ФОКУС" припомня, че най-малко 10 души са загинали и 25 ранени след стрелба в отдалечена част на Канада. По-рано бе съобщено, че стрелецът е намерен мъртъв. Полицията проверява за втори замесен в стрелбата.