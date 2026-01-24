Видео показва момента, в който агент на ICE стреля по 37-годишния Алекс Прети в южната част на Минеаполис
Мъжът, който е прострелян от федерален служител е бил медицински работник от интензивното отделение на градската болница. Неговото име е Алекс Прети, американски гражданин, съобщават родителите му пред информационната агенция Associated Press.
Видеоклипове от стрелбата са качени в социалните мрежи в часовете след стрелбата в събота сутринта.
Кадрите показват убития мъж, който лежи на земята заобиколен от агенти. Агентите се отдръпват, като един от тях стреля няколко пъти по мъжа, който по-късно умира в болница.
Министерството на вътрешната сигурност твърди, че изстрелите са били "защитни“, тъй като мъжът е бил въоръжен.
Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О'Хара потвърди, че мъжът законно е притежавал оръжие.
В други кадри се вижда, че един от агентите изважда нещо, което може да е огнестрелно оръжие, от кръста на мъжа секунди преди да прозвучи първият изстрел. Това обаче не е потвърдено.
Министерството на вътрешната сигурност твърди, че от мястото на инцидента е иззет пистолет. Отново, към момента не е ясно дали той принадлежи на мъжа и дали е бил използван.
Друго видео показва как агент блъска наблюдатели, след което пръска с лютив спрей 37-годишния мъж, преди група агенти да го повалят на земята.
