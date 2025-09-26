ЗАРЕЖДАНЕ...
Видео улови българска яхта "хвърлена" на частния остров Патроклос
Преди да се появи видеото, Гръцката брегова охрана съобщи, че в ранните часове на 24 септември, пристанищните власти на Палея Фокея и Лаврио са били уведомени за засядането на яхта под български флаг с четирима пътници на борда (3 граждани на България и 1 гражданин на Украйна), в морската зона северно от остров Патроклос.
В съобщението на гръцките власти се допълва, че от "Първи пристанищен отдел Палеа Фокеа на Централната пристанищна администрация Лаврио, който провежда предварителното разследване, забраняват отплаването на плавателния съд до представянето на удостоверение за годност от компетентния корабен инспектор"
