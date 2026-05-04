Огнище на вирус, избухнало на круизен кораб, доведе до смъртта на трима души, като има още пет съмнителни случая, съобщава Sky News.

Болестта на борда на круизния кораб MV Hondius все още се разследва. Потвърден е един случай на хантавирус.

Заразяването с хантавирус обикновено е свързано с излагане на урина или фекалии на заразени гризачи. Въпреки че е рядко, вирусът може да се разпространява между хора и да доведе до тежки респираторни заболявания.

Съобщава се, че корабът е плавал от Аржентина към Кабо Верде, допълва NOVA.