"Вижте какво ще се случи днес": Тръмп обяви нови масирани удари по Иран
В публикацията си Тръмп посочва, че от началото на конфликта военните ресурси на Иран са значително намалели.
Според него военноморските и военновъздушните сили на Иран "вече не съществуват“.
Също така президентът на САЩ твърди, че иранските ракети, дронове и други средства са унищожени, а лидерите на страната "са изчезнали от лицето на земята“.
"Имаме безпрецедентна огнева мощ, неограничено количество боеприпаси и много време – вижте какво ще се случи днес с тези луди отрепки. Те убиваха невинни хора по целия свят в продължение на 47 години, а сега аз, като 47-и президент на Съединените американски щати, ги убивам. Каква голяма чест!“, отбелязва Тръмп.
Американският президент също опроверга информацията на вестник The New York Times, че САЩ не печелят войната.
Според Тръмп, Америка унищожава "терористичния режим на Иран“ във военно, икономическо и друго отношение.
