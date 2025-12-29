Сподели close
Най-малко 13 души са загинали, а 98 са ранени, след като влак дерайлира в Мексико в неделя, според мексиканските военноморски сили, предава CNN.

В изявление военноморските сили заявиха, че 36 души са настанени за лечение в болници, а останалите са получили леки наранявания.

Влакът е пътувал между Мексиканския залив и Тихия океан и е превозвал 241 пътници и деветима членове на екипажа. Инцидентът е станал при преминаване през завой в близост до град Низанда.

Стотици военноморски служители и спасителни машини са изпратени на мястото на инцидента, се казва още в съобщението.

Ще бъде започнато разследване, за да се установи причината за дерайлирането, заяви главният прокурор на Мексико Ернестина Годой в публикация в X.

Президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум също коментира инцидента, като написа в X, че е инструктирала секретаря на ВМС и заместник-секретаря на Министерството на вътрешните работи по правата на човека "да пътуват до мястото и лично да се погрижат за семействата".