Войната в Израел: Над 550 жертви, 3000 ранени и десетки отвлечени в Газа

© Общият брой на жертвите от военните действия между "Хамас" и Израел превиши 550 души, над 3000 са ранените, десетки са отвлечени в Газа. В израелските медии се появяват съобщения за касапници в гранични общности, държани от терористи на "Хамас" в продължение на дълги часове, пише The Times of Israel.



Повече от 300 израелци са убити, а над 1,8 хиляди са ранени в резултат на атаки на радикалното палестинско движение "Хамас". Това съобщи вестник The Jerusalem Post, позовавайки се на данни на Министерството на здравеопазването на страната.



Жертвите от палестинска страна са 250 души.



В събота говорителят на израелските отбранителни сили Даниел Хагари потвърди, че палестински бойци са взели израелци за заложници. Той не посочи точния им брой. Палестински групировки обявиха, че са заловили повече от 50 военни, служители по сигурността и цивилни в Израел и са ги отвели в ивицата Газа.



Сутринта на 7 октомври започнаха ракетни атаки на израелска територия от ивицата Газа. От 06:28 ч. българско време в много населени места на страната сигналите за тревога звучат почти без прекъсване. В контекста на случващото се израелската армия обяви "състояние на готовност за война“ и скоро обяви началото на ответната операция "Железни мечове“. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Израел е във война и ще я спечели, а врагът ще бъде унищожен.