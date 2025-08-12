Vijesti.
"Инцидентът е станал, когато цистерна за вода се е преобърнала и се е плъзнала по стръмен склон до пътя за село Купуски в Кучи", се казва в изявлението.
Черногорската армия, в сътрудничество с компетентните органи, провежда разследване за установяване на причините и обстоятелствата около инцидента.
Пострадалият войник е транспортиран до Клиничния център на Черна гора.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.