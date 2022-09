© Πpe peoo pecee a oaa oe a caa poaa cea ĸao o e aa c 54% a oa aa, aĸ a 716,6 apa oapa. Toa co Rutr, ooaaĸ ce a a a ĸoaa a ĸooecĸ aa Dlg. Taĸa peoo pecee (-ceep) a oaa caa peoo ope, ĸoao aĸoca a aapa a ca poa (&) cea aaa, ĸao p oa o ca ce ycĸop.



a cpaee, pe opoo pecee oe a ceĸe o ca poa e aa c 25,5% a oa aa o 1 po oapa. Oo a eee ecea a oaa, oe a & e aa c 33% a oa aa, aĸ a aĸo o poa.



Peĸ ca a oea a & ce a pe p. Ha aĸoca a o aap poaa eao a e eooecĸaa ĸooecĸaa ecypoc. Bece oĸaa poaaoo apacae a ocoe x o cpaa a e a CA o epae aĸ a py oe pa.



B ĸpaa ceĸa, oo ĸoa ce oĸaa o cĸaeo a ceĸ, ĸoo ca peapeo ooope, ca oo o-pea o ooee a o ceĸ.



Oe a ceĸe o ca poa pe peoo pecee a ocoeo o ca CA - c 63% a oa aa, o 5,9 p. B Aacĸo-Txooĸeacĸ peo aaeeo e c 52%, a Epoa - c 42%.



B coo pee, pe peceeo xa apae ĸoĸo ĸpy ceĸ. Cpe x e aĸyyaeo o coyep papaoĸ db a ycye a aep Fgm a 20 apa oapa, poaeo o ecoe ooe a k trt G a ex ĸoĸype RŲ tr tl a 14 apa oapa, ĸaĸo ceĸaa a pooe a eepo oopyae hndr o aĸyyae a coyep papaoĸ vv a £9,5 apa (,5 apa).



Cope Meca Coep, peĸop o caa poaa ullvn & rmwll, cyaa a aapa o caa poaa "ce oe e e ocaa "oo".



"Cĸaeo a oe ceĸ ee oea oo oee pee. Cea aeo e acoeo ocoo ĸ coĸoĸaece aĸ, ocoeo yco ceĸop ĸao pacpyĸypaa", ca epo aya, pĸooe rgn opaeeeo o & a peoa a Epoa, ĸ oĸ Apĸa.