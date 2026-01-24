Amazon News.
Филмът предлага близък поглед към десетилетния ангажимент на Чарлз III към екологичната устойчивост и трансформиращата работа на The King's Foundation.
"Finding Harmony: A King's Vision“ разказва за крал Чарлз III, който посвещава голяма част от живота си на екологичната устойчивост. Той се основава на неговата философия за "хармония“ – вярата, че човечеството трябва да се разглежда като част от природата, а не като нещо отделено от нея.
С уникални интервюта и архивни кадри, документалният филм разказва историята на това как британският монарх е защитавал екологичните каузи много преди те да станат широко обсъждана кауза.
Когато той е пионер в биологичното земеделие, критиците отхвърлят плановете му. Когато той се изказва в подкрепа на науката зад загубата на биоразнообразие, обезлесяването и климатичните промени, той се сблъсква с противници.
Въпреки това той продължава, воден от убеждението, че разбирането на природата като централна за човешкото благополучие ще вдъхнови спешни действия за защита на планетата.
Днес тази философия предизвиква промени по целия свят. Общности от всякакъв мащаб черпят вдъхновение от фондацията "The King's Foundation“, чието седалище в Дъмфрис Хаус в Еършир, Шотландия, е живо доказателство за принципите на "хармонията“ – създаване на устойчиви проекти в областта на производството на храни, градоустройството, обновяването на общности, устойчивите текстилни продукти и традиционните умения.
Документалният филм е продуциран от награждаваното студио PASSION Planet в сътрудничество с благотворителната организация The King's Foundation за Amazon MGM Studios. Сниман е на четири континента и обхваща 75 години архивни кадри.
"Finding Harmony: A King’s Vision“ е режисиран от Николас Браун, който преди това е режисирал епизоди от документалните сериали "Human Planet“ и "Nature“. Документалният филм ще бъде излъчен на 6 февруари.
Всичко, което трябва да знаете за документалния филм за крал Чарлз III: В търсене на хармония: визията на един крал
