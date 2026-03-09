Министерството на националната отбрана на Турция (MoND) потвърди в понеделник (9 февруари), че балистична ракета, изстреляна от Иран и навлизаща в турското въздушно пространство, е била пресечена от въздушните и ракетни отбранителни сили на НАТО, като отломките са паднали върху незастроена земя в Газиантеп. Това е вторият подобен инцидент за седмицата.Иранска ракета е пресечена, отломки падат в Газиантеп."Балистично оръжие, изстреляно от Иран и навлизащо в турското въздушно пространство, е неутрализирано от въздушните и ракетни сили на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие“, заявява Министерството на националната отбрана в своето изявление на X.Потвърждението идва след по-ранни съобщения за предполагаеми фрагменти от ракета, намерени в района на Газиантеп, където жандармерийските сили са отцепили района и започнали разследване.