EMSC).
Епицентърът на земетресението е бил на 68 км югозападно от Лариса, на 18 км югозападно от Кардица, и е било на дълбочина 24 км. Трусът е регистриран в 10:58 часа местно време, което съвпада с българското.
За момента няма данни за пострадали или щети.
Припомняме, че по-рано днес силно земетресение разтърси Гърция.
Вторичен трус от 3,6 по Рихтер е регистриран в Гърция
© EMSC
Още по темата
/
Кръсъци, паника и жертви: Мощно земетресение с магнитуд 5,7 отне живота на трима души в Бангладеш
21.11
Близо 300 души загинаха при двата тайфуна ''Калмаеги'' и ''Фунг Уонг'', ударили Филипините през ноември
17.11
Още от категорията
/
"Най-продуктивната среща досега": Ермак отчете резултатите от първата сесия на преговорите в Женева
23.11
"Планът за Украйна не е "списък с желания" на Русия": Рубио отговори на критиките от Сената на САЩ
23.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Тръмп обвини Украйна в липса на благодарност към САЩ
17:02 / 23.11.2025
Зеленски : Кръвопролитията трябва да бъдат спрени, очаквам резулт...
15:16 / 23.11.2025
Фон дер Лайен: Всяко споразумение трябва да включва връщането на ...
14:54 / 23.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.