Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Ново земетресение с магнитуд 3,7 по скалата по Рихтер е регистрирано днес в Южна Гърция. Това показва справка на "Фокус" на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил на 66 км южно от град Пиреас, на 5 км североизточно от остров Хидра, и е било с дълбочина 5 км.

Трусът е регистриран в 10:29 часа местно време (съвпада с българското). Няма данни за пострадали и щети. 

По-рано днес в Гърция беше регистрирано земетресение с магнитуд 3,1 по скалата на Рихтер.