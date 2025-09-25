Sky News.
"В близост до летището в Олборг са забелязани дронове, въздушното пространство е затворено. Полицията провежда разследване на място“, съобщават от полицията на Северна Ютландия в социалната мрежа X.
Представител на летището не уточнява броя на забелязаните безпилотни самолети.
Според британската медия, в резултат на инцидента е променено разписанието на четири полета.
Олборг се намира в северната част на Дания, в региона Северна Ютландия, и е четвъртият по големина град в страната.
"Фокус" припомня, че в нощта на вторник летището в Копенхаген бе затворено за няколко часа поради появата на безпилотни летателни апарати.
Датската полиция заяви, че все още не е известно кой точно е пуснал безпилотните летателни апарати над охраняемата зона на летището.
