Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Летището в датския град Олборг бе затворено за заминаващи и пристигащи полети заради появата на дронове, съобщава телеканал Sky News.

"В близост до летището в Олборг са забелязани дронове, въздушното пространство е затворено. Полицията провежда разследване на място“, съобщават от полицията на Северна Ютландия в социалната мрежа X.

Представител на летището не уточнява броя на забелязаните безпилотни самолети.

Според британската медия, в резултат на инцидента е променено разписанието на четири полета.

Олборг се намира в северната част на Дания, в региона Северна Ютландия, и е четвъртият по големина град в страната.

"Фокус" припомня, че в нощта на вторник летището в Копенхаген бе затворено за няколко часа поради появата на безпилотни летателни апарати.

Датската полиция заяви, че все още не е известно кой точно е пуснал безпилотните летателни апарати над охраняемата зона на летището.