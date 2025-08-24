поканата за диалог, която е изпратил до студентите в блокадата преди два дни, на което той отговори, че това не е първата покана за диалог, която им е отправял и че те са я отхвърляли и преди, както и че не разбира как очакват проблемите да бъдат решени, ако продължат да отхвърлят тези покани.
Президентът каза, че е говорил за диалога със студентите на 11 декември, когато е било обсъждано удовлетворяването на студентските искания. Той добави, че по това време са били положени големи усилия за изпълнение на желанията на студентите, които, както казва той, в крайна сметка не са се оказали реални искания.
Вучич отново заяви, че целта на студентите е осъществяването на цветна революция, като каза, че освен исканията, отнасящи се до справедливостта, правата и жертвите, има и такива, отнасящи се до изборите и властта.
Той напомни, че е отправил покана за диалог в писмена форма до университета и до ректора Владан Джокич през февруари тази година, която ректорът е отказал.
Президентът многократно е посочвал, че студентското движение вече не се занимава с правосъдието и жертвите от падането на сенника на жп гарата в Нови Сад, а че фокусът е изцяло изместен към политиката.
Вучич посочи, че призивът за дискусия остава актуален.
Той очаква поканата му да бъде отхвърлена и този път, като заяви обаче, че диалогът няма алтернатива.
Относно редовното начало на учебната година, Вучич заяви, че е постигнато споразумение със синдикатите, както и че се очакват нови увеличения през октомври. Очаква се учебната година да започне навреме.
Danas припомня, че малко след като президентът отправи призива за дискусия преди 2 дни, студентите се обявиха, като му казаха да свика извънредни парламентарни избори и че няма друга тема за обсъждане.
