eКathimerini
Според обществената телевизия ERT, момичето играело на плажа, когато вълкът внезапно се появил и я нападнал, като я ухапал по гърба и я одраскал по корема и крака.
Детето първо е откарано в местен здравен център, а след това е преместено в болница като предпазна мярка. То е изписано и според сведенията е в добро здравословно състояние.
Властите са инсталирали камери в района на Неос Мармарас, за да помогнат за локализирането на вълка и да наблюдават движенията и поведението му.
