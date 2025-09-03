Тhe Guardian.
Това е 32-рото изригване на вулкана от декември насам, но лавата от настоящото изригване се съдържа в кратера на върха в Националния парк "Вулканите на Хавай“.
Лава изригна и от северния отвор на кратера Халемаумау след полунощ на 3 септември, а на сутринта вулканът започна да изхвърля лава от южния отвор на кратера.
