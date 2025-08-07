Още едно изригване на пепел с обхват до 11,5 километра беше регистрирано днес на вулкана Ключевская сопка в Камчатка. Това съобщи Институтът по вулканология и сеизмология на Далекоизточния клон на Руската академия на науките в Telegram, пише ТАСС."Експлозиите са вдигнали пепел от вулкана с 11,5 км. Стълбът от пепел се е разпрострял на 124 км на изток от вулкана“, се казва в доклада.Вулканът Ключевская сопка е най-високият действащ вулкан в Евразия. Той се активизира след мощно земетресение на 30 юли, което бе с магнитуд 8,8 по скалата на Рихтер.