Вулканът Шивелуч, изригна в Камчатка, изхвърлайки стълб от пепел на 11,6 километра над морското равнище в събота сутринта. Това съобщава Екипът за реагиране при вулканични изригвания в Камчатка (KVERT) на Института по вулканология и сеизмология на Русия."Експлозиите издигнаха пепел от вулкана Шивелуч на 11,6 километра над морското равнище. Стълбът от пепел се разпростря на 40 километра северозападно от вулкана“, се казва в доклада.За Шивелуч е издаден червен авиационен код за тревога. Активността на вулкана представлява заплаха за местния въздушен транспорт.Активното изригване на Шивелуч започна в края на януари 2026 г.Той е най-северният активен вулкан на Камчатка, разположен на 45 км от село Ключи в Усть-Камчатски район, където живеят приблизително 5000 души. Това е един от най-големите вулкани на Камчатка, чиято възраст се оценява на 60 000-70 000 години.