Вулканът Шивелуч на Камчатка изригна: Обявен е червен авиационен код
"Експлозиите издигнаха пепел от вулкана Шивелуч на 11,6 километра над морското равнище. Стълбът от пепел се разпростря на 40 километра северозападно от вулкана“, се казва в доклада.
За Шивелуч е издаден червен авиационен код за тревога. Активността на вулкана представлява заплаха за местния въздушен транспорт.
Активното изригване на Шивелуч започна в края на януари 2026 г.
Той е най-северният активен вулкан на Камчатка, разположен на 45 км от село Ключи в Усть-Камчатски район, където живеят приблизително 5000 души. Това е един от най-големите вулкани на Камчатка, чиято възраст се оценява на 60 000-70 000 години.
