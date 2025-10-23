The Independent.
Учени съобщават, че вулканът Тафтан, който досега се смяташе за изгаснал, вече показва признаци на активност след стотици хиляди години. Проучването, публикувано в Geophysical Research Letters, установи, че върхът на вулкана се е повдигнал с около 9 см между юли 2023 и май 2024 г. и все още не е спаднал. Изследователите обясняват, че това показва натрупването на значително газово налягане под повърхността.
Според старшия автор на изследването и вулканолог Пабло Гонзалес, "газовете рано или късно ще трябва да се освободят - или бурно, или по-тихо". Гонзалес уверява, че към момента няма непосредствен риск от изригване, но препоръчва вулканът да бъде под внимателно наблюдение. "Това проучване не цели да всява паника сред хората. Това е сигнал за властите в региона да отделят нужните ресурси за проследяването на ситуацията", заяви той пред Live Science.
Местните жители съобщават за изпарения и миризма, усещана на разстояние до 30 мили от върха още през 2023 г.
Вулканът Тафтан, висок 3 940 метра, се издига над група по-малки планини, образувани от кората на Арабския океан, и е най-големият в югоизточен Иран. Учените предполагат, че бързото повдигане може да се дължи на промените в хидротермалната система под вулкана, натрупване на газове или изместване на магма под кратера. Екипът продължава да следи вулкана и работи в сътрудничество с други експерти.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.