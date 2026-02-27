Haberler.
Част от лицата са търсени с червена бюлетина от Интерпол, а петима от тях са върнати в Турция от България.
Не става ясно какво е конкретното престъпление, за което е издирван всеки един от тях, но в съобщението на ведомството се посочва, че те са били издирвани за разпространение на наркотици, киберпрестъпления и тероризъм
"Заедно с Дирекцията за сътрудничество с Интерпол-Европол към Главната дирекция "Полиция“, служителите на Министерството на правосъдието, Дирекцията за борба с разпространението на наркотици, Дирекциите по опазване на обществения ред, борба с киберпрестъпленията и борба с тероризма тръгнахме решително по следите на лица, които са избягали в чужбина и за които е издадена заповед за издирване. В сътрудничество със съответните служби на държавите осигурихме връщането на заловените“, се казва в съобщението на Министерството на вътрешните работи на Турция.
Общо 23 от заловените са били издирвани с червена бюлетина и върнати от други държави, а други 18 са били обявени за национално издирване.
Освен от България издирвани с червена бюлетина са депортирани в Турция също от Грузия, Германия, Великобритания, Албания, Азербайджан, Белгия, Ирак, Черна гора и Словения.
