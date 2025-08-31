ЗАРЕЖДАНЕ...
Въвеждат нова мярка при наемане на жилище в Гърция
За да поощри отдаването под наем на имоти, които стоят празни и не са наети, правителството ще въведе специален сертификат, който ще се взима предвид при отдаване под наем.
Всеки кандидат-наемател ще трябва да представи удостоверение, издадено от независим държавен орган, който ще събира данни от банки и институции, както и публични комунални услуги, предава bTV.
Сертификатът ще бъде издаван чрез Националния регистър на частните дългове, създаден през 2022 г. и финансиран от Фонда за възстановяване на ЕС, като се очаква да бъде завършен в началото на следващата година.
Мярката цели да ограничи проблемите с неплащанията и да улесни наемодателите при подбора на надеждни наематели. Тези, които не дават жилищата си под наем от страх да не получат парите си приветстват мярката, а тези, които отдават жилища за дългосрочен наем често изискват декларация за приходи на наемателите, за да са сигурни, че те са платежоспособни.
Очаква се системата да влезе в сила в началото на 2026 г. или веднага щом бъде завършен регистъра.
