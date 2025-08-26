ЗАРЕЖДАНЕ...
Вярно ли е, че ЕС въвежда дигитална ваксинационна карта, която ще е свързана с банковите ни сметки?
© Фокус
Журналистът от Factcheck.bg Иван Радев обясни, че това е поредната серия от конспиративната теория за пълен контрол над гражданите. Дезинформацията стъпва на два реални, но напълно несвързани проекта на Европейския съюз.
"Единият е проект за въвеждане на дигитално евро, а другият е за създаване на дигитална ваксинационна карта. Конспирацията смесва тези две теми, за да внуши, че ваксинационният статус ще контролира достъпа до парите", заяви Радев пред NOVA. Той категорично подчерта, че проектът за ваксинационна карта няма никаква връзка с банковите сметки и достъпа до лични финанси.
Разследването на Factcheck.bg проследява източника на тази дезинформация до профил в социалната мрежа X (бивш Twitter), принадлежащ на холандска адвокатка на име Майке Терхорст. Според Радев, тя е "мистична личност" с антиваксърско и конспиративно съдържание в профила си, като проверка в регистрите на адвокатите в Нидерландия не е потвърдила нейната самоличност. Интересен детайл е, че в българските и руските сайтове, разпространяващи лъжата, тя е представена като мъж на име Майк.
Информацията се разпространява активно от края на юли в сайтове, известни с публикуването на сензационни и конспиративни новини, както и в групи в социалните мрежи. Визуалните материали към публикациите често са създадени с изкуствен интелект и обединяват различни елементи от конспиративни теории – като дигиталното евро, ваксинацията, знамето на дъгата и неизменното присъствие на Бил Гейтс.
Още от категорията
/
Могат ли протестиращите в Сърбия да се обърнат към Европейския съд за защита от полицейско насилие?
23.08
Две европейски държави обявявиха, че са готови да посрещнат Путин на своя територия за среща със Зеленски
20.08
Започна видеосрещата на "Коалицията на желаещите" относно разговорите в Белия дом за прекратяване на войната в Украйна
19.08
Момчил Дойчев: Путин не трябва да се моли за мир, а да бъде принуден да седне на масата за преговори
19.08
Анализатор: Срещата в Белия дом доказва, че Украйна е неотменим елемент от европейската сигурност
19.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Тръмп твърди, че лидерите на ЕС го наричат "президент на Европа"
21:06 / 25.08.2025
Журналисти сред 15-те загинали при израелски удар по болницата "Н...
12:21 / 25.08.2025
Затворени летища, училища и масова евакуации, Виетнам се подготвя...
08:27 / 25.08.2025
Израел нанесе въздушен удар по столицата на Йемен
21:23 / 24.08.2025
Експлозия в магазин за играчки в Москва
14:03 / 24.08.2025
Четирима младежи загинаха след падане в пропаст в Румъния
13:46 / 24.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.