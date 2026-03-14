Wall Street Journal, позовавайки се на двама американски служители.
Според съобщенията самолетите са само повредени, а не напълно унищожени, и в момента са в процес на ремонт. Няма съобщения за жертви при инцидента.
Съобщава се, че тези самолети са били свалени от ирански ракетен удар по военновъздушната база ''Принц Султан'' през последните дни. Централното командване на САЩ обаче отказва да коментира тази информация.
Новината за атаката в Саудитска Арабия се появи малко след друг сериозен инцидент на 12 март, когато два самолета - KC-135 на американските военновъздушни сили се сблъскаха във въздуха, причинявайки катастрофа на единия. Пентагонът потвърди, че всичките шестима членове на екипажа на злополучния самолет са загинали.
Този инцидент довежда общия брой на повредените или унищожени танкери на американските военновъздушни сили в конфликта с Иран от 28 февруари насам до най-малко седем. Атаките срещу самолети-танкери демонстрират тактиката на Иран, насочена към подкопаване на способността на американските военни да поддържат дългосрочни въздушни операции в Близкия изток.
Военновъздушната база ''Принц Султан'', разположена в централна Саудитска Арабия, е една от ключовите военни бази на САЩ в чужбина. Според сателитни изображения, направени през февруари, в нея се намират най-малко 19 самолета-танкери, включително KC-46A и KC-135, както и шест самолета за ранно предупреждение E-3 Sentry и три комуникационни самолета E-11A.
WSJ: Пет американски самолета за презареждане бяха поразени в Саудитска Арабия
