Цените на петрола могат рязко да достигнат 180 долара, ако ситуацията в Персийския залив не се промени, прогнозират експерти от най-големият производител и износител Саудитска Арабия, цитирани от. Прогнозата е направена след оценка на щетите след ударите по енергийна инфраструктура в региона.Според специалистите, ако до края на април военните действия не се прекратят и движението през Ормузкия проток не бъде възобновено ще настъпят сериозни проблеми във веригите на доставки на суровината. От там, при такива цени на петрола, може да се предизвика рецесия или такива промени в поведението на консуматорите, които да сринат търсенето. Отражението на проблема вече е видим в цената на горивата и инфлацията.Времевата рамка, която в Рияд прогнозират, е следната: в най-близко време петролът да поскъпне до 130-140 долара за барел. В началото на април да достигне 150 долара, а ако ескалацията на напрежението продължи да се повиши до 160. Не бъде ли възстановено корабоплаването през Ормузкия проток Рияд прогнозира 180 долара за барел в края на април.Като цяло Саудитска Арабия не е привърженик на резките скокове в цената на суровината, защото те създават продължителна нестабилност на пазара в дългосрочен план.Въпреки мрачната прогноза тази сутрин цените на петрола отбелязват лек спад. Сортът Брент загуби 2% от цената си и слезе до 106 долара за барел, а американският лек суров петрол се понижи с 1.56% до 94.64 долара.