Ядреният обект в Исфахан е сериозно повреден от удари на САЩ и Иран
©
Според агенцията обектът е бил ударен от ракетна атака на 7 март, което е довело до ''сериозни щети“. Досега не е съобщено за радиационно замърсяване.
Заводът за преобразуване на уран в Исфахан в Централен Иран, подложен на индустриални изпитания през 2004 г., позволява да се преобразува концентриран прах от уранова руда, добиван от мини в иранската пустиня в уранов тетрафлуорид и след това в хексафлуорид. След това тези газове се подават в центрофуги за получаване на обогатен уран. Пак в Исфахан през април 2009 г. беше открита лаборатория, която произвежда гориво, обогатено до ниска степен, предназначено за евентуални централи. В началото на 2024 г. Иран обяви началото на работата по изграждането на нов изследователски реактор в този обект.
Информация за атаките срещу обекта е била предадена на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).
Израел и САЩ са уверени, че по-голямата част от високообогатеният уран се съхранява в подземни тунели в Исфахан, а останалите запаси са разпределени между бункери във ''Фордоу'' и ''Натанз''. Уранът може да се използва като гориво за ядрени реактори или да бъде допълнително обогатен за производство на ядрени оръжия. Техеран отрича, че разработва такива.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иран най-сетне обяви името на новия си върховен лидер
22:56 / 08.03.2026
Турция ще разположи шест изтребителя F-16 в Северен Кипър заради ...
22:08 / 08.03.2026
Арагчи: Иран не е готов да обсъжда условията за прекратяване на в...
16:47 / 08.03.2026
ОАЕ отрекоха да са ударили инсталация за обезсоляване в Иран
16:21 / 08.03.2026
Израел порази ирански изтребители F-14
16:14 / 08.03.2026
Ynet: ОАЕ с първи ракетен удар по иранска територия
14:55 / 08.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.