Японската метеорологична агенция: Не се очаква цунами след мощното земетресение край Камчатка
"Фокус" припомня, че по данни на EMSC трусът е бил с магнитуд 7.4 по скалата на Рихте, на 1609 км североизточно от Комсомолск на Амур, и на 103 км североизточно от Петропавловск-Камчатски, на дълбочина 44 км.
Бащата на Робинсън първо се изповядал и после издал сина си
21:48 / 12.09.2025
Боби Бобев: Албания демонстрира сериозен напредък и успешно придв...
18:14 / 12.09.2025
Губернаторът на Юта потвърди ареста на Тайлър Робинсън, заподозря...
18:11 / 12.09.2025
