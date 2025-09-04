ЗАРЕЖДАНЕ...
Youtube и Google се сринаха
Търсачката на Google се отваря, но при опит за намиране на каквато и да е информация, се появява наспидът: "This site can’t be reached."
Колкото до уебсайта за музика и видеа, там съобщението е следното: "Connect to the internet. You're offline. Check your connection."
Според първоначалните данни причината за сриването е технически проблем в сървърната инфраструктура на компанията.
Въпреки че точният източник на проблема все още се разследва, специалисти смятат, че той може да е свързан с актуализация на системите или временен отказ на центровете за данни.
