Google и Youtube се сринаха. Преди броени минути се установи, че масово както от телефоните, така и настолните версии не работят.Търсачката на Google се отваря, но при опит за намиране на каквато и да е информация, се появява наспидът: "This site can’t be reached."Колкото до уебсайта за музика и видеа, там съобщението е следното: "Connect to the internet. You're offline. Check your connection."Според първоначалните данни причината за сриването е технически проблем в сървърната инфраструктура на компанията.Въпреки че точният източник на проблема все още се разследва, специалисти смятат, че той може да е свързан с актуализация на системите или временен отказ на центровете за данни.