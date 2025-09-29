ЗАРЕЖДАНЕ...
Задържаха българка в Русия
Това съобщиха за "Фокус" от Дирекция "Стратегически комуникации и публична дипломация" към Министерство на външните работи на Република България след официално запитване.
"Посолството следи развитието на случая и е в контакт с компетентните руски институции и с близките на задържаната", добавиха от институцията.
Лавров: ЕС и НАТО много ще съжаляват, ако се опитат да свалят руски дронове над нашето въздушно пространство
