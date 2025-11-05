Мъж, който бе хванат да докосва неприлично мексиканския президент Клаудия Шайнбаум днес, бе арестуван в Мексико Сити, потвърдиха източници, предаваИнцидентът е станал по време на разходката на президента през центъра на столицата, когато мъж се е приближил до нея отзад, прегърнал я, опитал се е да я целуне и продължил да я докосва, след което тя го отблъснала.Видеото от това събитие бързо се разпространи в социалните мрежи и предизвика множество осъждания и въпроси относно сигурността на президента.