Инцидентът е станал по време на разходката на президента през центъра на столицата, когато мъж се е приближил до нея отзад, прегърнал я, опитал се е да я целуне и продължил да я докосва, след което тя го отблъснала.
Видеото от това събитие бързо се разпространи в социалните мрежи и предизвика множество осъждания и въпроси относно сигурността на президента.
Задържаха мъж за сексуален тормоз срещу президента на Мексико
