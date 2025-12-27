Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Арестуваха мъжа, намушкал три жени в метрото в Париж вчера. Предполагаемият извършител, на 25 години, е бил идентифициран благодарение на видеонаблюдение, пише Le Monde. 

Мъжът вече е бил известен на полицията с различни факти, включително нападения срещу имущество, заяви прокуратурата. 

"Прилагането на геолокацията на мобилния му телефон позволи ареста му в късния следобед във Вал-д'Уаз вчера," добави прокурорът. 

"С малийско гражданство, в нередовна ситуация на национална територия, този човек, вече известен с унищожаването на имущество под влияние на наркотици, беше затворен през януари 2024 г. за тежък грабеж и сексуално насилие след като беше осъден по наказателно право", се казва в изявление на Министерството на вътрешните работи.

"Освободен е през юли, като е бил задължен да напусне Франция, но тъй като депортирането не е можело да бъде извършено в рамките на законния срок от 90 дни, поради липса на консулски пропуск без валиден документ за самоличност, той е бил освободен под домашен арест," се казва още в изявлението. 

ФОКУС припомня, че според информация на няколко френски медии, нападенията са се случили между 16:15 и 16:45 часа местно време вчера на станциите Arts-et-Métiers, République и Opera. Ранените жени са получили леки наранявания и са били прегледани от службите за спешна помощ.