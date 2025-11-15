Сподели close
Един пилот на 30 години загина, а друг на 24 беше сериозно ранен след катастрофа на спортен самолет в района между Суботица и Биково в петък следобед, пише Tanjug. 

Вторият пилот, който е пострадал е в стабилно състояние. Това съобщиха от  многопрофилната болница в Суботица. 

Не са ясни причините за инцидента.