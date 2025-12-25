Захарова: Германия няма пари за коледни елхи заради политиката си срещу Русия
Дипломатът насочи вниманието към факта, че още през лятото кметът на Берлин призна, че поради липса на средства в града няма да има коледна украса.
"Можете да си представите, става дума за Германия, която беше локомотив на цялата икономика на ЕС през последните няколко десетилетия. Тя получи такъв мощен тласък в редица области: както благодарение на собствените си усилия, така и благодарение на сътрудничеството, което развиваше в продължение на 20–25 години с нашата страна“, заявява Захарова.
Тя добавя, че в живота има ситуации, които "обръщат плановете“. Към тях се отнасят и различни природни бедствия. Дипломатът обаче счита, че настоящата Германия се е оказала в трудна ситуация поради свой собствен избор.
Според Захарова, чуждестранни агенти са се опитали да опровергаят съобщенията, че Берлин не е украсен за Коледа. "Те разказватза коледните елхи, в града, но не и за това, кой ги е платил". Представителят на руското външно министерство отбелязва, че всичко това е дело на граждани и бизнесмени, които са се "събрали“, за да има коледни елхи в германската столица за Коледа.
