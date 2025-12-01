Москва счита изявлението на председателя на Военния комитет на НАТО Джузепе Каво Драгоне за възможни превантивни удари срещу Русия за крайно безотговорна стъпка, която свидетелства за готовността на алианса да се придвижи към ескалация. Това се посочва в изявление на говорителя на Министерството на външните работи на Русия Мария Захарова, предаваДипломатът обръща внимание на неотдавнашното интервю на Драгоне за вестник Financial Times."Коментирайки реакцията на блока на "хибридните атаки“ от страна на Русия, той заявява, че "превантивните удари могат да се разглеждат като отбранителни действия“. Явно е дошло времето Северноатлантическият алианс да действа "по-агресивно“, обяснява дипломатът."Разглеждаме изявлението на Джузепе Каво Драгоне за възможни превантивни удари срещу Русия като крайно безотговорна стъпка, която свидетелства за готовността на алианса да продължи да се движи в посока ескалация“, отбелязва тя.Виждаме в него целенасочена опити да се подкопаят усилията за излизане от украинската криза. Хората, които правят подобни изявления, трябва да осъзнават произтичащите от това рискове и възможни последствия, включително за самите членове на алианса".