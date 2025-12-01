Захарова: Изявленията на Драгоне са крайно безотговорни, НАТО се движи към ескалация
©
Дипломатът обръща внимание на неотдавнашното интервю на Драгоне за вестник Financial Times.
"Коментирайки реакцията на блока на "хибридните атаки“ от страна на Русия, той заявява, че "превантивните удари могат да се разглеждат като отбранителни действия“. Явно е дошло времето Северноатлантическият алианс да действа "по-агресивно“, обяснява дипломатът.
Драгоне: НАТО разглежда превантивни мерки срещу Русия
"Разглеждаме изявлението на Джузепе Каво Драгоне за възможни превантивни удари срещу Русия като крайно безотговорна стъпка, която свидетелства за готовността на алианса да продължи да се движи в посока ескалация“, отбелязва тя.
Виждаме в него целенасочена опити да се подкопаят усилията за излизане от украинската криза. Хората, които правят подобни изявления, трябва да осъзнават произтичащите от това рискове и възможни последствия, включително за самите членове на алианса".
Още по темата
/
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е далеч, напрежението по върховете в Киев изисква внимателен прочит
29.11
Петър Кичашки: ЕС търси механизъм, с който замразените руски активи от 140 млрд. да бъдат използвани за решаването на ликвидната криза в Украйна
28.11
В Русия превърнаха гълъби в разузнавателни "биодронове", които могат да се управляват дистанционно
28.11
The Telegraph: САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и останалите анексирани територии
28.11
Тръмп коментира изтеклия разговор на Уиткоф: Той трябва да "продаде" Украйна на Русия. Така работи медиаторът
26.11
Стармър: Зеленски смята, че по-голямата част от текста на мирния план на САЩ може да бъде приет
25.11
Ливит: САЩ постигнаха огромен напредък към постигането на мирно споразумение между Русия и Украйна
25.11
Още от категорията
/
Бившият заместник-министър на финансите на Великобритания получи двугодишна присъда в Бангладеш
14:01
Най-смъртоносният пожар в Хонконг от десетилетия отне живота на над 140 души, още 100 са в неизвестност
09:37
"Хищник в униформа": Най-големият сексскандал в историята на американската армия – Гинеколог записвал на видео прегледите на пациентките си
28.11
България, Гърция и Кипър искат да купят дронове и анти-дрон системи по програмата на ЕС за мащабно укрепване на отбраната
27.11
Учените алармират: Светът не е готов за следващата голяма катастрофа, след като заспалият от 12 000 години вулкан в Етиопия изригна
27.11
Западните медии за протеста в София: 20 000 протестиращи излязоха по улиците заради увеличението на данъците
27.11
Пожарът в Хонконг отне живота на 55 души, над 270 са в неизвестност, докато спасителните операции продължават
27.11
"Животното е от Афганистан - адската дупка на земята": Тръмп нарече нелегалните мигранти заплаха за САЩ
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е ...
18:43 / 29.11.2025
Червен код за време в Гърция
18:10 / 29.11.2025
Най-малко 153 души загинаха при наводненията в Шри Ланка
17:10 / 29.11.2025
Тръмп обяви затваряне на въздушното пространство над Венецуела
15:58 / 29.11.2025
Стрелба по време на Черния петък в Калифорния, трима души са ране...
09:30 / 29.11.2025
Кораб се запали в Черно море, на борда имало 25 души
21:47 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.