"Коалицията на желаещите" постепенно пренасочва фокуса си от предоставянето на военна помощ за Киев към прилагането на финансови и икономически инструменти за натиск върху Русия, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред репортери, предава агенция ТАСС.

"Както показаха дискусиите в Лондон, тази коалиция все повече се фокусира върху финансовите и икономическите инструменти, а не само върху военната помощ за Украйна", заяви Захарова. Тя добави, че експертите отбелязват опитите на коалицията да подкрепи украинския президент Володимир Зеленски, като едновременно се възползва от замразените руски активи и приходите от тях.

"Това показва, че ресурсите на европейските спонсори на Киев се изчерпват. Дискусиите сред "щедрите съюзници" за възможността за изземването на частните руски активи на стойност около 25 милиарда евро, замразени в европейските банки, потвърждават тази тенденция", посочи тя.