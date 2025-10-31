ТАСС.
"Както показаха дискусиите в Лондон, тази коалиция все повече се фокусира върху финансовите и икономическите инструменти, а не само върху военната помощ за Украйна", заяви Захарова. Тя добави, че експертите отбелязват опитите на коалицията да подкрепи украинския президент Володимир Зеленски, като едновременно се възползва от замразените руски активи и приходите от тях.
"Това показва, че ресурсите на европейските спонсори на Киев се изчерпват. Дискусиите сред "щедрите съюзници" за възможността за изземването на частните руски активи на стойност около 25 милиарда евро, замразени в европейските банки, потвърждават тази тенденция", посочи тя.
Захарова: "Коалицията на желаещите" все повече се фокусира върху икономическия натиск върху Русия
©
Още по темата
/
Проф. Дронзина: Китайският мирен план не предвижда ясно оттегляне на руските войски или възстановяване на украинския суверенитет
28.10
Тръмп за "Буревестник": Путин трябва да сложи край на войната в Украйна, а не да тества ракети
27.10
Главният изпълнителен директор на "Газпром" предупреждава за сериозни рискове пред европейския енергиен пазар тази зима
21.10
Още от категорията
/
Kyiv Post: САЩ ще намалят контингента си в България, Унгария и Словакия до средата на декември
10:37
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Най-малко 34 души загинаха, след като ураганът "Мелиса" опустоши ...
14:34 / 30.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.