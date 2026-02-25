Лондон и Париж манипулират въпроса за ядреното оръжие и флиртуват с него с режима в Киев. Това заявява говорителят на руското министерство на външните работи на РФ Мария Захарова, предава"За кого говорите тази важна новина? За хората, които вероятно разбират, че например Хирошима и Нагасаки са били бомбардирани от Съединените американски щати, които са изпратили там своите ВВС и са хвърлили ядрени бомби, и разбират разрушителния, ужасен, не еднократен, а многогодишен ефект от последствията на тези бомбардировки. Според вас, тези хора ли смятат за новина факта, че Великобритания и Франция се подготвят и вече са в процес на манипулиране не в риторичен план, а именно в практичен план по въпроса за ядреното оръжие и флиртуват с него с киевския режим?“, посочва тя.В същото време дипломатът обръща внимание, че в световните информационни потоци друга "важна новина завладя света през последната седмица“ – ситуацията с маймунчето в Япония.Захарова подчертава, че за нея страданията на животните не са празни думи, но в същото време отбеляза липсата на съчувствие в света по отношение на децата, загинали и пострадали от ръцете на киевския режим, както и на маймунчето в японския зоопарк. "От 2022 до 2026 г. от ръцете на киевския режим са загинали 239 деца. Това са деца, а не маймунчета, не котенца, не кученца, а деца на различна възраст. Знаете ли колко деца са пострадали през това време? 1 339. Това са пострадалите само във физически план“, отбелязва тя."Световните западни медии направиха всичко възможно, за да се пренасочи вниманието на целия свят през тази седмица към малката маймунка в японския зоопарк“, обръща внимание Захарова.През последните дни бе съобщено за Пънч, малък японски макак, роден през юли 2025 година в зоопарка в японския град Итигава. Майка му не се грижела за него след раждането и служителите на зоопарка го прибрали, за да се грижат за него.