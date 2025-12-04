Скандалът с участието на бившия шеф на евродипломацията Федерика Могерини е дребен на фона на мащабните корупционни дела в Европейския съюз (ЕС). Това коментира говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предаваМогерини дори не е първата лястовица. Тя е дребна мушица на фона на големите кораби. На фона на тези многомилионни траншове, с които те дори се гордееха. Трябва да се справят глобално с тази чудовищна корупция, която породиха Брюксел, ЕЕС, НАТО и цялата тази Европейска комисия. Още повече, че тази Европейска комисия с Урсула (Фон дер Лайен) вече беше хваната за ръка", коментира дипломатът.