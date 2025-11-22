ТАСС.
Захарова подчертава, че включването на тази фигура в цикъла от материали, посветени на Втората световна война, е отражение на "целенасочена кампания за изключване на СССР от редиците на антихитлеристката коалиция и очерняне на Червената армия“.
"Очевидно е, че в западната масова култура се наблюдава криза на жанра – няма герои, на които да искаме да подражаваме. Политическата поръчка диктува да се измислят врагове от руснаците, които могат да се убиват със стотици, къпейки се в кръв. Намерили са този, който наистина е правил това, и го превръщат в "герой“ – местен Рембо от финландски произход“, пише тя в канала си в Telegram.
"Британците се опитват с всички сили, следвайки пропагандата на (Карл Густав) Манерхейм, да изваят от Симо Хяюхя митологизиран образ на герой, разказвайки, че "съветските войници се страхували толкова много от този мистериозен снайперист, че го наричали "Бялата смърт". Историците не са намерили потвърждение за това. Това прозвище се появява във финландската литература за Зимната война едва в края на 80-те години на миналия век", продължава тя.
При това Захарова пише, че Симо Хяюхя никога не е бил герой. И, както са установили изследователите, той е искал да воюва рамо до рамо с хитлеристите, но не са го пуснали заради раната, която го е направила инвалид. "Между другото, има версия, че самият той никога не се е гордял със службата си, а е смятал убийствата си за греховни. Така е записано в дневника му за военната служба: "Това е списъкът ми с грехове“, добавя тя. Каквото и да е било, във войната, в която Симо Хяюхя се е сражавал срещу Червената армия, Финландия е претърпяла поражение. И това е още една причина, поради която Симо Хяюхя не е бил и не е могъл да бъде герой. Но Финландия се присъедини към НАТО, а там реабилитацията на нацизма и русофобията са основни принципи.“
Захарова: При липса на истински герои, Западът реабилитира нацизма и възхвалява тези, които са убивали руснаци
