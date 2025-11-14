Захарова: Русия не планира да атакува страни от НАТО, но е подготвена за всякакви сценарий
©
"Ще повтаряме отново и отново, че нямаме планове да атакуваме страни от НАТО. Русия обаче вече предприема всички необходими мерки за сигурност на фона на струпването на сили от Алианса близо до границите на Русия“, отбеляза дипломатът.
"Накратко, ние сме подготвени за всеки сценарий, като винаги изхождаме от първенството на мира, приятелството и равноправното сътрудничество.“
Според Захарова се създава усещането, че подобни изявления от представители на НАТО са "планирана кампания за психологическо индоктриниране на собственото население, за всяване на страх, за привикване на гражданите към идеята за неизбежен конфликт с Русия, за оправдаване на собствените им грешки, прегрешения и дори престъпления, за обяснение на катастрофалните процеси, протичащи в икономиките на тези страни, и за освобождаване от всякаква отговорност.“
"Ако стратези на НАТО наистина измислят такава безумна идея да атакуват Русия, те не бива да се съмняват, че ние ще отговорим с всички налични средства, както руското ръководство редовно заявява“, обобщава дипломатът.
Още по темата
/
"Изпъкнали вени и необичайни движения на пръстите": Появиха се нови спекулации около здравето на Путин
11.11
Forbes: Завръщането на кремлинологията или защо Лавров рискува да се превърне в изкупителната жертва на Путин
11.11
"Проект": Шуробаджанащината не е чужда и на Путин, руският президент е назначил над 20 свои роднини на държавни постове
06.11
Медведев: Половин трилион евро - Колкото повече Западът харчи за Киев, толкова повече земи ще си върне Русия
03.11
Още от категорията
/
FT: След блокираната сделка с Gunvor, "Лукойл" може да бъде погълната от местния конкурент "Роснефт"
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
"Карлайл" проучва възможностите за закупуване на чуждестранните а...
22:18 / 13.11.2025
Фон дер Лайен: ЕС ще предостави нов голям транш за Украйна
11:59 / 13.11.2025
Средната годишна заплата в ЕС надхвърли 39 800 евро, България изо...
11:19 / 13.11.2025
Сеизмичен рояк разтърси Турция
11:03 / 13.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.