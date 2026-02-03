Захарова изрази надежда, че Клинтън ще дадат показания за Епстийн с "възстановка"
©
"Надявам се, че с презентация, преминаваща във възтановка“, пише Захарова.
Преди това агенция Bloomberg съобщи, че Бил Клинтън и Хилари Клинтън са се съгласили да дадат показания пред Конгреса по делото за дейността на Епстийн.
Наскоро комисията за надзор на Камарата на представителите на САЩ трябваше да гласува за привличането им под наказателна отговорност за неуважение към Конгреса поради игнориране на призовките в рамките на разследването.
Републиканците искат да обвинят Бил Клинтън в неуважение към Конгреса, защото не е дал показания за Епстийн
По-късно в писмо до председателя на надзорния комитет, републиканеца Джеймс Комер, адвокатите на Клинтън отбелязаха, че приемат условията на комитета и са готови да се явят за даване на показания.
През август Клинтън, както и бившият директор на ФБР Джеймс Коми и други правителствени служители, получиха призовки в съда. Първоначално разпитите бяха насрочени за октомври, а след това бяха преместени за декември по молба на Бил Клинтън.
Още по темата
/
Поптодорова за Епстийн: Тази лава ще тече и залива много време напред различни държави и правителства
09:23
Още от категорията
/
Канада, Гренландия, Венецуела: Тръмп се шегува за реда на присъединяването на "трите нови щата" към САЩ
02.02
Маколи Кълкин с емоционален трибют към екранната си майка от ''Сам вкъщи'': Мислех, че имаме време
31.01
Вирусологът проф. Радка Аргирова за Нипа: Навлиза през дихателния тракт и след това може да премине в кръвта
30.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Броят на жертвите от пожара в Кран-Монтана нарасна до 41
18:02 / 01.02.2026
Посланикът на Украйна: Вярваме, че Тръмп може да убеди Путин да с...
10:04 / 01.02.2026
Шест души са ранени при стрелба в Луизиана
08:48 / 01.02.2026
Броят на жертвите от влаковата катастрофата в Испания се увеличи ...
19:59 / 31.01.2026
Хиляди хора в САЩ протестират срещу ICE
11:09 / 31.01.2026
Федералното правителство на САЩ спря работа
11:09 / 31.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.