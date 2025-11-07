Захарова нападна Вучич: Когато е в Москва говори едно, други изявления чуваме в ЕС
©
Дипломатът посочва "противоречивостта в изявленията на президента на Сърбия Александър Вучич в публичното пространство".
Вучич предложи на ЕС споразумение за продажба на оръжие: Складовете в Сърбия са препълнени с боеприпаси
"Знаете ли, когато чета всички тези интервюта на президента на Сърбия, се питам дали наистина има един президент Вучич, защото ми се струва, че интервютата се дават от различни хора. Едни изявления чуваме, когато той е в Москва, други изявления чуваме, когато дава интервюта, намирайки се в други географски точки. Говоря само за публичната сфера. Не знам, може би медиите са изкривили нещо, но тогава трябва да има обяснения от съответната пресслужба, пресслужбата на президента на Сърбия", добавя тя.
"Честно казано, ние многократно, включително на най-високо равнище, получавахме от ръководството на Сърбия уверения, че износът на боеприпаси от сръбското производство е под строг контрол, че тази продукция няма да се доставя в Украйна, за да не може Киев да я използва срещу нашите военнослужещи", подчертава Захарова.
Още по темата
/
"Проект": Шуробаджанащината не е чужда и на Путин, руският президент е назначил над 20 свои роднини на държавни постове
06.11
Медведев: Половин трилион евро - Колкото повече Западът харчи за Киев, толкова повече земи ще си върне Русия
03.11
Захарова: "Коалицията на желаещите" все повече се фокусира върху икономическия натиск върху Русия
31.10
Проф. Дронзина: Китайският мирен план не предвижда ясно оттегляне на руските войски или възстановяване на украинския суверенитет
28.10
Тръмп за "Буревестник": Путин трябва да сложи край на войната в Украйна, а не да тества ракети
27.10
Главният изпълнителен директор на "Газпром" предупреждава за сериозни рискове пред европейския енергиен пазар тази зима
21.10
Още от категорията
/
Тайфунът "Калмаеги" взе близо 200 жертви във Филипините и Виетнам, бурята се насочва към Камбоджа и Лаос
12:06
Драматичен обир на магазин за бижута в Лос Анджелис: Служителка напада крадец, който е насочил пистолет срещу нея
06.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Доц. Момчил Дойчев: Възобновяването на ядрените опити от страна н...
21:28 / 06.11.2025
Нанси Пелоси се оттегля от политиката
18:47 / 06.11.2025
Руски медии: САЩ извършиха тест на ракета Minuteman III, способна...
17:02 / 05.11.2025
Еврокомисията удържа на България 215 млн. евро от второто плащане...
13:50 / 05.11.2025
Белгия свиква спешно заседание на Съвета за сигурност, след като ...
10:39 / 05.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.