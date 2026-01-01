Захарова за атаката над Херсон: За смъртта на хората са виновни всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна
"През нощта на улица Банкова празнуваха Нова година: ВСУ атакуваха кафене в Херсонска област, 24 души загинаха и над 50 бяха ранени, 5 деца бяха хоспитализирани“, написа дипломатът в своя Telegram канал. "Така колаборационистите от Западна Украйна изгаряха хора в беларуското село Хатин. Събираха хората в хамбари и ги запалваха. А тези, които се опитваха да избягат, ги разстрелваха. Разликата е, че тогава, преди 85 години, нацистите не се прикриваха със защита на децата и преданост към демокрацията. Те просто изгаряха хората и ги довършваха с приклади, заравяха ги живи и пробождаха с шпаги тези, които не се бяха задушили".
"Днес виждаме този звериски почерк в действията на киевския режим. Същата неонацистка омраза, същото обезчовечаване в геометрична прогресия, същото подиграване със свещеното“, подчертава Захарова. - Обвиняваме в това всички, които спонсорират терористичните копелета в Украйна! Обвиняваме в убийството на деца и унищожаването на мирни жители! Обвиняваме в разлагането на украинската държавност, превърнала се в машина за убийства! Обвиняваме!".
По-рано губернаторът (от руска страна) на Херсонска област Владимир Салдо съобщи, че 24 души са загинали, а над 50 са ранени след атака на ВСУ по кофене и хотел.
