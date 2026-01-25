Запали се автобус с 21 души на път от България за Турция
Пътнически автобус, превозващ пътници от България, се запали в червената зона на граничния пункт "Капъкуле". Пристигнали са екипи на пожарната от Одрин.
Пътниците са евакуирани.
