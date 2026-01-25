Пътнически автобус, пътуващ от България към Турция се запали. Това съобщават trakyamedyaajansi. Автобусът е пътувал за турския град Измир, в него е имало 21 пътници.Пътнически автобус, превозващ пътници от България, се запали в червената зона на граничния пункт "Капъкуле". Пристигнали са екипи на пожарната от Одрин.Пътниците са евакуирани.